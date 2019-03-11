"Счастлив вернуться домой", – Зидан дал первый комментарий по возвращении в Реал

Старый-новый главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал свое возвращение на Сантьяго Бернабеу.

"Очень счастлив вернуться домой. Хочу вернуть клуб на то место, которое ему принадлежит.

Я не мог отказать Флорентино Пересу. Мой уход летом 2018-го? На тот момент это было лучшим решением для всех. Я чувствовал необходимость что-то изменить. Да, мне поступали предложения от других клубов, но я не принял ни одного.

Сейчас я думаю только о ближайшем матче Реала. У нас еще есть 11 поединков", – сказал Зидан во время пресс-конференции, передает официальный Twitter "сливочных".

Зидан официально вернулся в Реал

Француз возглавлял "королевский клуб" с 2016 по 2018 годы и успел выиграть с командой 3 Лиги чемпионов подряд, а также дважды Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, однажды Ла Лигу и Суперкубок Испании.