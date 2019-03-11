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"Щасливий повернутись додому", – Зідан дав перший коментар після повернення в Реал

21:50 1083 Читать на русском
"Щасливий повернутись додому", – Зідан дав перший коментар після повернення в Реал
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Старий-новий головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував своє повернення на Сантьяго Бернабеу.

"Дуже щасливий повернутись додому. Хочу повернути клуб на те місце, яке йому належить.

Я не міг відмовити Флорентіно Пересу. Мій відхід влітку 2018-го? На той момент це було найкращим рішенням для всіх. Я відчував потребу щось змінити. Так, мені надходили пропозиції від інших клубів, але я не прийняв жодної. Зараз я думаю лише про найближчий матч Реала. У нас ще є 11 поєдинків", – сказав Зідан під час прес-конференції, передає офіційний Twitter "вершкових".

Зідан офіційно повернувся у Реал

Француз очолював "королівський клуб" з 2016 по 2018 роки і встиг виграти з командою 3 ЛІги чемпіонів поспіль, а також двічі Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, одного разу Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

Теги
Зінедін Зідан Зінедін Зідан Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид
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