Зидан официально вернулся в Реал

Бывший наставник Реала Зинедин Зидан вернулся в мадридский клуб. Французский тренер заменил во главе Реала Сантьяго Солари.

Реал объявил имя нового главного тренера. Наставником "галактикос" снова стал Зинедин Зидан, информирует официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до лета 2022 года. Сантьяго Солари уволен с поста наставника Реала.

Напомним, Зидан уже возглавлял Реал с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы выиграли 3 подряд Лиги чемпионов и однажды стали чемпионами Испании.

Летом 2018-го француз неожиданно объявил об уходе из Реала, а во главе "сливочных" его заменил Хулен Лопетеги. Баск проработал в Мадриде лишь несколько месяцев, после чего его сменил Сантьяго Солари, под руководством которого Реал вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также практически потерял шансы на чемпионство Испании.