toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Зидан официально вернулся в Реал

19:27 100 Читати українською
Зидан официально вернулся в Реал
Зинедин Зидан – снова тренер Реала

Бывший наставник Реала Зинедин Зидан вернулся в мадридский клуб. Французский тренер заменил во главе Реала Сантьяго Солари.

Реал объявил имя нового главного тренера. Наставником "галактикос" снова стал Зинедин Зидан, информирует официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до лета 2022 года. Сантьяго Солари уволен с поста наставника Реала.

Напомним, Зидан уже возглавлял Реал с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридцы выиграли 3 подряд Лиги чемпионов и однажды стали чемпионами Испании.

Летом 2018-го француз неожиданно объявил об уходе из Реала, а во главе "сливочных" его заменил Хулен Лопетеги. Баск проработал в Мадриде лишь несколько месяцев, после чего его сменил Сантьяго Солари, под руководством которого Реал вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также практически потерял шансы на чемпионство Испании.

Теги
Главное Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Испания Трансферы Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
57
мин
Рома
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук