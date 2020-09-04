Игрок сборной Германии подписал контракт на 5 лет, информирует сайт "синих". По неофициальным данным, сумма трансфера составила 72 млн фунтов.

Челси оформил рекордный трансфер в истории женского футбола за смешную сумму

Хаверц является воспитанником Байера, а первый матч за главную команду "фармацевтов" провел в сезоне 2016/17, став самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги. В его активе 150 матчей за леверкузенцев, 48 голов и 31 ассист. Также 21-летний Хаверц пробился в состав сборной Германии – один гол в 7 поединках.

Добавим, что хавбек Байера стал шестым новичком Челси текущего окна после Зиеша, Вернера, Чилвелла, Сарра и Силвы.

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