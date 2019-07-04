СБУ провела обыски на предприятиях президента Руха

Президент перволигового ФК Рух Григорий Козловский рассказал об обысках СБУ на его табачных фабриках в Винниках и Желтых Водах.

"Произошла попытка захвата табачной фабрики в Винниках сотрудниками СБУ, они попытались силовыми методами ворваться на предприятие. Причина – заказ со стороны двух табачных компаний, которые уже пять лет пытаются пролоббировать законопроекты, чтобы убить национальных производителей.

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Вчера целый день проводились обыски, фабрику перевернули вверх дном. Нам пытаются приписывать в очередной раз непонятные истории. Не нашли никаких доказательств, по которым нам можно было бы выдвигать обвинения.

Ночью СБУ начало искать 100 фур, чтобы вывезти фабрику. Но у них нет уголовного дела и претензий. Обвинения нет, просто дали команду все вывезти", – цитирует Козловского zaxid.net.

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