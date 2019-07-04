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СБУ провела обшуки на підприємствах президента Руху

4 липня 14:50 999 Читать на русском
СБУ провела обшуки на підприємствах президента Руху
Григорій Козловський / фото із соцмереж

Президент першолігового ФК Рух Григорій Козловський розповів про обшуки СБУ на його тютюнових фабриках у Винниках і Жовтих Водах.

"Відбулася спроба захоплення тютюнової фабрики у Винниках співробітниками СБУ, вони спробували силовими методами увірватися на підприємство. Причина – замовлення з боку двох тютюнових компаній, які вже п'ять років намагаються пролобіювати законопроекти, щоб вбити національних виробників.

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Вчора цілий день проводилися обшуки, фабрику перевернули догори дном. Нам намагаються приписувати в черговий раз незрозумілі історії. Не знайшли ніяких доказів, за якими нам можна було б висувати звинувачення.

Вночі СБУ почало шукати 100 фур, щоб вивезти фабрику. Але у них немає кримінальної справи і претензій. Звинувачення немає, просто дали команду все вивезти", – цитує Козловського zaxid.net.

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Перша ліга Григорій Козловський Рух Винники Рух Винники
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