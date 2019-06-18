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Рух официально распрощался с 6-ю игроками

06:00 128 Читати українською
Рух официально распрощался с 6-ю игроками
Игроки Руха / ФК Рух

Винниковский Рух официально объявил об уходе сразу шести игроков.

"Центральный хавбек Назар Вербный и вингер Максим Грисьо возвращаются в расположение Карпат после окончания арендных соглашений.

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Также клуб благодарит за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере автору первого хет-трика Руха в Первой лиге хавбеку Николаю Бую и центральному защитнику Ивану Лобаю, у которых закончился срок соглашения с "желто-черными".

Полузащитники Александр Чепелюк и Андрей Ляшенко, которые только недавно вернулись в строй после повреждений, будут набирать форму в аренде", – говорится в заявлении Руха на официальном сайте клуба.

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