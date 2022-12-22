Полузащитник Баварии Пауль Ваннер находится на раздорожье и выбирает, за какую национальную сборную будет выступать.

Пауль Ваннер родился в австрийском городе Дорнбирн, но на молодёжном уровне выступал за сборные Германии U-17 и U-18. Сейчас национальные сборные Австри и Германии сражаются между собой за 16-летнего таланта.

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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник предложил Ваннеру место в заявке команды на Евро-2024, если Австрия пробьётся на турнир. Об этом информирует журналист Максимилиан Кох в своём твиттере.

Рангник хотел бы вызвать игрока уже на отборочные матчи к Евро-2024 в марте. Но перед тем как принимать это предложение Ваннер намерен пообщаться с наставником сборной Германии Ханси Фликом.

Напомним, что хозяином Евро-2024 станет Германия. Национальной команде не придётся играть в отборе, весь 2023 год она посвятит себя контрольным матчам.

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