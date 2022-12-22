Збірні Австрії та Німеччини борються за 16-річного таланта: Рангнік обіцяє йому місце у складі на Євро-2024
Півзахисник Баварії Пауль Ваннер перебуває на роздоріжжі та обирає, за яку національну збірну виступатиме.
Пауль Ваннер народився в австрійському місті Дорнбірн, але на молодіжному рівні виступав за збірні Німеччини U-17 та U-18. Наразі національні збірні Австрії та Німеччини борються між собою за 16-річного таланта.
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Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік запропонував Ваннеру місце у заявці команди на Євро-2024, якщо Австрія проб'ється на турнір. Про це повідомляє журналіст Максиміліан Кох у своєму твіттері.
Рангнік хотів би викликати гравця вже на відбіркові матчі до Євро-2024 у березні. Але перед тим, як приймати цю пропозицію, Ваннер має намір поспілкуватися з наставником збірної Німеччини Гансі Фліком.
Нагадаємо, що господарем Євро-2024 стане Німеччина. Національній команді не доведеться грати у відборі, весь 2023 вона присвятить себе контрольним матчам.
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