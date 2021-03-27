Украинские полярники, которые находятся на станции Академик Вернадский в Антарктике, записали очень крутой видеоролик в поддержку "сине-желтых". Такая родная "Червона рута", флаг, футбольный мяч и ворота в окружении пингвинов – эти ребята могут похвастаться званием самых креативных фанатов сборной. Что тут говорить – это нужно видеть.

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"Ребята, всей душой и телом мы болеем за вас. Антарктика с вами. Весь мир с вами. Вместе – до конца, до победы!" – сказал полярник Александр Никитенко в Instagram.

Матч второго тура отбора на ЧМ-2022 Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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