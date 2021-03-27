Українські полярники, які перебувають на станції Академік Вернадський в Антарктиці, записали надзвичайно крутий відеоролик на підтримку "синьо-жовтих". Така рідна "Червона рута", прапор, футбольний м'яч і ворота в оточенні пінгвінів – ці хлопці можуть похизуватися званням найкреативніших фанатів збірної. Що тут казати – це потрібно бачити.

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"Хлопці, всією душею і тілом ми вболіваємо за вас. Антарктика з вами. Увесь світ з вами. Разом – до кінця, до перемоги!" – сказав полярник Олександр Нікітенко в Instagram.

Матч другого туру відбору на ЧС-2022 Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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