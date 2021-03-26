Сборная Украины примеряла костюмы на Евро-2020 – эффектные фото
Игроки сборной Украины продолжают подготовку к поездке на Евро-2020 – футболисты получили деловые костюмы.
В перерыве между тренировками игроки сборной Украины получили возможность немного отвлечься на довольно необычную, но приятную процедуру – примерку официальных деловых костюмов, в которых делегация отправится на Евро-2020, сообщает официальный сайт УАФ.
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Обычно это происходит перед финальным турниром чемпионата мира или Европы. Фотосессия получилась позитивной – дружеские шутки добавили хорошего настроения всем игрокам команды.
Напомним, сборная Украины летом 2021 примет участие на Евро-2020. Соперниками команды Шевченко станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Первый поединок на чемпионате "сине-желтые" проведут против нидерландцев.
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