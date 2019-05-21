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Сборная ветеранов Украины победила на турнире в Мадриде

21 мая 08:25 233 Читати українською
Сборная ветеранов Украины победила на турнире в Мадриде
Сборная ветеранов Украины / ФФУ

Сборная ветеранов Украины одержала победу на Турнире солидарности FEAFV-2019 в Мадриде.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная ветеранов Украины победила на фестивале Турнир солидарности FEAFV-2019, который проходил в Мадриде.

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Команда сыграла вничью с Вальядолидом (0:0), победила Лас-Пальмас (1:0) и Алькоркон (3: 0). В полуфинале "желто-синие" разгромили Райо Вальекано (3:0), а в финале была одержана победа над Атлетико (3:1).

Лучшим бомбардиром стал Сергей Назаренко (4 гола), 2 место у Алексея Белика (3 гола), Руслан Ротань отличился дважды.

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Сергей Назаренко Сергей Назаренко Сборная ветеранов Украины Руслан Ротань Руслан Ротань Алексей Белик
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