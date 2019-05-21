Сборная ветеранов Украины победила на турнире в Мадриде

Сборная ветеранов Украины одержала победу на Турнире солидарности FEAFV-2019 в Мадриде.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная ветеранов Украины победила на фестивале Турнир солидарности FEAFV-2019, который проходил в Мадриде.

Мораес: Играть за сборную Украины – невероятно сложное решение

Команда сыграла вничью с Вальядолидом (0:0), победила Лас-Пальмас (1:0) и Алькоркон (3: 0). В полуфинале "желто-синие" разгромили Райо Вальекано (3:0), а в финале была одержана победа над Атлетико (3:1).

Лучшим бомбардиром стал Сергей Назаренко (4 гола), 2 место у Алексея Белика (3 гола), Руслан Ротань отличился дважды.

Твіттеріада. Українка звабила увесь Спортінг, або Легка еротика екс-форварда "синьо-жовтих" із дружиною