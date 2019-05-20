Мораес: Играть за сборную Украины – невероятно сложное решение

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес рассказал о своем решении выступать за сборную Украины.

"Я спел гимн в матче с Зарей. Тогда уже принял решение получить украинский паспорт. С другой стороны еще не знал, буду ли игроком сборной, пригласит ли меня Шевченко. Я ужасный певец. Даже бразильские песни исполняю плохо, постоянно забываю слова, путаю мелодии. Гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять. Немного выучил и когда его пою, то чувствую себя прекрасно.

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Играть за сборную Украины – невероятно сложное решение. Думал об этом в течение года, это не решалось за один день. Я давно играю за украинские клубы. Я и моя семья очень любим Украину. У меня было много возможностей уехать, сменить клуб, но из-за нашей любви к Украине мы решили здесь остаться.

Тем более я прекрасно видел, как работает Шевченко, какую команду он строит. Понял – такую ​​возможность не нужно терять. Первые разговоры с Шевченко были еще тогда, когда я играл в Динамо. Но это не были личные приглашения. В сборной меня прекрасно встретили. Бойко тоже вел себя дружелюбно, никаких конфликтов не было.

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Протесты Португалии и Люксембурга? Чувствовал себя ужасно. Так долго думал, играть ли за Украину, а тут такая ситуация. С самого начала я хотел помочь сборной, а могло все получиться наоборот. Трудно было дождаться решения, постоянно думал о том, что из-за меня Украина может понести серьезный ущерб. Со мной постоянно контактировала федерация. Шевченко тоже звонил и уверял, что все будет хорошо. Счастлив, что финал этой истории позитивный", – сказал Мораес в эфире программы Профутбол.