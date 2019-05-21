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Збірна ветеранів України перемогла на турнірі в Мадриді

08:25 761 Читать на русском
Збірна ветеранів України перемогла на турнірі в Мадриді
Збірна ветеранів України / ФФУ

Збірна ветеранів України здобула перемогу на Турнірі солідарності FEAFV-2019 у Мадриді.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна ветеранів України тріумфувала на фестивалі Турнір солідарності FEAFV-2019, який проходив у Мадриді.

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Команда зіграла внічию з Вальядолідом (0:0), перемогла Лас-Пальмас (1:0) та Алькоркон (3:0). У півфіналі "жовто-сині" розгромили Райо Вальєкано (3:0), а у фіналі була здобута перемога над Атлетіко (3:1).

Найкращим бомбардиром став Сергій Назаренко (4 голи), 2 місце у Олексія Бєліка (3 голи), Руслан Ротань відзначився двічі.

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Сергій Назаренко Сергій Назаренко Збірна ветеранів України Руслан Ротань Руслан Ротань Олексій Бєлік
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