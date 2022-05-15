Паралімпійська збірна України з футболу вкотре підтвердила свій статус найсильнішої у світі.

Чемпіонат світу серед паралімпійців, фінал

Іран — Україна — 0:1

Гол: Доненко, 13

Турнір приймало іспанське місто Салоу. Україна потужно пройшла дистанцію, вигравши всі 6 матчів із загальним рахунком 28:3.

Як і личить, найважчим виявився фінал, в якому суперником "синьо-жовтих" був Іран. Все вирішив єдиний гол у виконанні Івана Доненка. Повний список наших героїв виглядає наступним чином: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери — Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.

Збірна України серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно завойовувала медалі на 11-ти останніх світових форумах, інформує УАФ. Зокрема "синьо-жовті" є переможцями п’яти Мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017), а нинішній трофей став шостим.

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