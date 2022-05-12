"Жовто-сині" вже з завтрашнього дня продовжать підготовку до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії.

Збірна України повернулась на свою тренувальну базу у словенському Брдо, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Після вчорашньої перемоги над менхенгладбаською Борусією підопічні Олександра Петракова провели ранкове відновлювальне тренування. Комплексу вправ зі стречингу від тренера-реабілітолога перебував аеробний біг. Артем Довбик займався окремо – йому необхідно декілька днів попрацювати за індивідуальною реабілітаційною програмою.

Переліт з Німеччини до Словенії тривав 1 годину 20 хвилин. До готелю у Брдо збірна України повернулась близько 19:00. Чергове повноцінне тренування відбудеться вже у п'ятницю ввечері.

Нагадаємо, напередодні "синьо-жовті" у першому товариському матчі здолали Борусію М – голами відзначились дебютанти Михайло Мудрик і Олександр Піхальонок.

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