"Этот матч – светлый луч солнца, который дает надежду не только болельщикам футбола, но и всему украинскому народу. Люди, находясь в тяжелых жизненных условиях, интересуются футболом, нашей сборной, нашими игроками.

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Футболисты. как для первого контрольного матча, отблагодарили и показали, что они будут прославлять нашу Украину на международной арене. Задача, которая стоит перед игроками, – попадание на Мундиаль. Я считаю, что это им по силам. Тем более что у них есть время. Должна подъехать тяжелая артиллерия (легионеры, – прим.). У нас шансы хорошие, несмотря на то, что у шотландцев будет безумная поддержка.

Против Борусии украинцы сыграли на хорошем уровне и добились результата. Мы понимаем, что это контрольный матч", – сказал Федецкий в программе "Головна команда".

Напомним, сборная Украины в первом спарринге победила менхенгладбасскую Борусию со счетом 2:1 – голами отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

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