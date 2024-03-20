Сегодня жребий отправил подопечных Руслана Ротаня в группу В к Аргентине, Марокко и третьей команде азиатской квалификации. Вскоре обнародовали детальное расписание матчей и города их проведения.

Олимпиада-2024: сборная Украины получила соперников – Месси запугивает Ротаня

Календарь сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024:

24.07.2024

Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Этьен)

АФК-3 – Украина (20:00, Лион)

27.07.2024

Аргентина – АФК-3 (16:00, Лион)

Украина – Марокко (18:00, Сент-Этьен)

30.07.2024

Украина – Аргентина (18:00, Лион)

Марокко – АФК-3 (18:00, Ницца)

Напомним, это будет дебютное выступление Украины на футбольном турнире Олимпиады. "Сине-желтые" квалифицировалась на Игры в Париже благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 U-21. Футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа на семи французских стадионах. В мужском секторе принимают участие 16 сборных, которые поделили на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие из каждого квартета.

На Олимпиаду поедут футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года, но каждая сборная имеет право на три исключения. Аргентина в последнем туре может ошеломить Украину Лионелем Месси, который в свои 36 якобы рассматривает вариант с выступлением на Играх.

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