Сборная Украины узнала календарь матчей на исторической Олимпиаде – потенциальная встреча с Месси на "десерт"
Олимпийская сборная Украины уже знает порядок соперников на предстоящем футбольном турнире во Франции.
Сегодня жребий отправил подопечных Руслана Ротаня в группу В к Аргентине, Марокко и третьей команде азиатской квалификации. Вскоре обнародовали детальное расписание матчей и города их проведения.
Олимпиада-2024: сборная Украины получила соперников – Месси запугивает Ротаня
Календарь сборной Украины на футбольном турнире Олимпиады-2024:
24.07.2024
Аргентина – Марокко (16:00, Сент-Этьен)
АФК-3 – Украина (20:00, Лион)
27.07.2024
Аргентина – АФК-3 (16:00, Лион)
Украина – Марокко (18:00, Сент-Этьен)
30.07.2024
Украина – Аргентина (18:00, Лион)
Марокко – АФК-3 (18:00, Ницца)
Напомним, это будет дебютное выступление Украины на футбольном турнире Олимпиады. "Сине-желтые" квалифицировалась на Игры в Париже благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 U-21. Футбольный турнир пройдет с 24 июля по 10 августа на семи французских стадионах. В мужском секторе принимают участие 16 сборных, которые поделили на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие из каждого квартета.
На Олимпиаду поедут футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года, но каждая сборная имеет право на три исключения. Аргентина в последнем туре может ошеломить Украину Лионелем Месси, который в свои 36 якобы рассматривает вариант с выступлением на Играх.
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