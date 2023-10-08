Сборная Украины U-19 примет участие в товарищеском турнире Seoul Cup, который состоится в столице Южной Кореи с 10 по 15 октября. Подопечные Олега Кузнецова уже прибыли на место, однако столкнулись с неожиданными кадровыми проблемами – своих игроков в сборную отказался отпускать Шахтер.

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По сообщению Sport.ua, причиной такого решения стал плотный календарь юношеской команды – кроме чемпионата Украины U-19, "горняки" также выступают в Юношеской лиге УЕФА. К слову, в предварительном списке игроков были вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков и Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

В Шахтере решили, что длительный перелет, другой часовой пояс, тяжелая адаптация не пойдут на пользу молодым футболистам. Как следствие, кадровые потери сборной частично залатали приглашением игроков 2006 года рождения.

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