Подопечные Юрия Мороза без проблем разобрались с киприотами в стартовом поединке элит-раунда отбора к Евро-2023.

Элит-рануд отбора к Евро-2023, 1-й тур

Кипр U-17 – Украина U-17 – 2:4

Голы: Аврамидис, 45, Цоулиу, 90, (пен.) – Хан, 9, Билый, 22, Калин, 60, Пономаренко, 82

Поединок начался достаточно позитивно для Украины U-17 – уже на 9 минуте Хан вывел "сине-желтых" вперед. Белый удвоил преимущество украинцев на 22-ой, но Аврамидис перед перерывом отквитал один мяч.

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Во второй половине все прошло по похожему сценарию – на 2 гола Украины U-17 киприоты ответили одним точным ударом. Калин, а затем Пономаренко с паса Пашко довели счет до разгромного, но Цоулиу перед финальным свистком реализовал пенальти, сделав финальный счет 2:4 в пользу Украины.

Благодаря этой победе сборная Украины U-17 возглавила группу 6, став единственной, кто набрал 3 очка в первом туре. Ирландия и Италия расписали результативную ничью (2:2).

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