Підопічні Юрія Мороза без проблем розібрались з кіпріотами в стартовому поєдинку еліт-раунду відбору до Євро-2023.

Еліт-рануд відбору до Євро-2023, 1-й тур

Кіпр U-17 – Україна U-17 – 2:4

Голи: Аврамідіс, 45, Цоуліу, 90, (пен.) – Хан, 9, Білий, 22, Калин, 60, Пономаренко, 82

Поєдинок розпочався досить позитивно для України U-17 – вже на 9 хвилині Хан вивів "синьо-жовтих" вперед. Білий подвоїв перевагу українців на 22-ій, але Аврамідіс перед перервою відквитав один м'яч.

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В другій половині все пройшло за схожим сценарієм – на 2 голи України U-17 кіпріоти відповіли одним влучним ударом. Калин, а потім Пономаренко з паса Пашка довели рахунок до розгромного, але Цоуліу перед фінальним свистком реалізував пенальті, зробивши фінальний рахунок 2:4 на користь України.

Завдяки цій перемозі збірна України U-17 очолила групу 6, ставши єдиною, хто набрав 3 очки в першому турі. Ірландія та Італія розписали результативну нічию (2:2).

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