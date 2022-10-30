Евро-2023 (U-17). Квалификация

Украина (U-17) – Босния и Герцеговина (U-17) – 1:1

Голы: Пашко, 66 – Брекало, 81

Подопечные Юрия Мороза заранее забронировали место в элит-раунде отбора на континентальное первенство. Однако в последнем туре предстояло доказать свои амбиции занять первое место в группе.

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Как и украинцы, боснийцы в предыдущих матчах тоже завоевали по три очка, но делали это ощутимо скромнее. В конце концов именно разница мячей стала решающей при распределении мест в квартете. Наши ребята забили почти столько же, сколько остальные сборные вместе – 13 против 14 голов.