Юношеская сборная Украины после триумфального выступления в квалификации с первого места вышла на чемпионат Европы-2024. Календарь поединков группы А – в этой новости на "Футбол 24".

Сборная Украины U-17 в одиннадцатый раз пробилась в финальный турнир чемпионата Европы. Напомним, 12 марта наша команда под руководством Юрия Мороза завершила борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 победой над Словакией (3:0). Ранее "сине-желтые" одолели Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0) и, как следствие, стали победителями группы 4 и обладателями путевки в финальный турнир.

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Согласно жеребьевке Украина попала в группу А, где сыграет с командами Кипра (хозяева соревнований), Сербии и Чехии. Свои матчи групповой стадии подопечные Мороза проведут 20-го, 23-го и 26 мая.

Календарь матчей сборной Украины U-17 в групповом турнире Евро-2024

20 мая – Сербия – Украина (17:00 по киевскому времени).

25 мая – Украина – Чехия (17:00 по киевскому времени).

26 мая – Украина – Кипр (19:30 по киевскому времени).

Турнир продлится с 20 мая по 5 июня этого года на шести кипрских стадионах. Из каждой группы выходят по две команды (группа А в четвертьфинале сойдется с группой В). Эта возрастная категория точно будет иметь нового чемпиона, поскольку прошлогодние победители, немцы, оконфузились в отборе. Украина переживет насыщенное лето с четырьмя сборными на крупных турнирах – Евро для национальной, U-19 и U-17, а также дебютное выступление на Олимпиаде.

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