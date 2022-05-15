Збірна України стала переможцем Дефлімпійських ігор, обігравши Францію – відео гола та святкування чемпіонів світу
Україна продовжила поповнювати свою поличку трофеїв у міжнародних змаганнях услід за Євробаченням-2022 – цього разу тріумф відбувся на XXIV Дефлімпійських іграх.
XXIV Дефлімпійські ігри, фінал
Україна – Франція – 1:0
Чемпіонська хода України на Дефлімпійських іграх у Бразилії завершилась закономірним тріумфом. У матчі за трофей "синьо-жовтим" протистояла Франція, однак наші козаки втримали перемогу і в фінальній зустрічі, обігравши суперника з рахунком 1:0.
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Зауважимо, що за підсумками групового етапу наші співвітчизники посіли першу сходинку у своєму квінтеті, у чвертьфіналі обіграли Італію (2:1), а в 1/2 фіналу перемогли Туреччину (2:0).
Нагадаємо, у 2009-му футбольна збірна України стала чемпіоном Дефлімпіади, а у 2013 та 2017 роках вигравала срібні медалі.