Україна продовжила поповнювати свою поличку трофеїв у міжнародних змаганнях услід за Євробаченням-2022 – цього разу тріумф відбувся на XXIV Дефлімпійських іграх.

XXIV Дефлімпійські ігри, фінал

Україна – Франція – 1:0

Чемпіонська хода України на Дефлімпійських іграх у Бразилії завершилась закономірним тріумфом. У матчі за трофей "синьо-жовтим" протистояла Франція, однак наші козаки втримали перемогу і в фінальній зустрічі, обігравши суперника з рахунком 1:0.

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Зауважимо, що за підсумками групового етапу наші співвітчизники посіли першу сходинку у своєму квінтеті, у чвертьфіналі обіграли Італію (2:1), а в 1/2 фіналу перемогли Туреччину (2:0).

Нагадаємо, у 2009-му футбольна збірна України стала чемпіоном Дефлімпіади, а у 2013 та 2017 роках вигравала срібні медалі.

Ukraine win GOLD in the Deaflympics Football final v France



Here’s the winning goal as Ukraine won 1-0 v France pic.twitter.com/Wk5q6W3KQg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 15, 2022