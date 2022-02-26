"У меня сегодня был разговор с моим другом Андреем Павелко, президентом Украинской ассоциации футбола.

Украинские клубы и сборная будут играть на нейтральных полях матчи под эгидой УЕФА – Россия также

От имени Польского футбольного союза я предложил, чтобы мы, как федерация, помогли организовать матчи сборной Украины в Польше, если это будет нужно. Украинская сторона приняла наше предложение.

Спасибо министру спорта Камилу Бортничуку, который изначально активно поддержал эту инициативу. Мы должны проявлять солидарность в сложные моменты", – написал Кулеша на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, накануне Союз европейских футбольных ассоциаций обязал украинские клубы и сборную проводить свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях. Такое решение было принято на фоне российской агрессии по отношению к Украине. Ближайшие матчи сборных под эгидой УЕФА – Лига наций в июне.

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