УЕФА решил обойтись без проведения игр на территории Украины и России.

Клубы и сборные этих стран в ближайшее время обязаны проводить свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, сообщает официальный сайт Союза.

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Решение было принято на фоне российской агрессии в отношении Украины. Вчера произошло вероломное наступление на наши территории, однако герои достойно отражают атаки оккупанта.

Украинские клубы уже завершили свои выступления в текущем сезоне еврокубков, а у россиян остался Спартак М. Ближайшие матчи сборных под эгидой УЕФА – Лига наций в июне.

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