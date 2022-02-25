Украинские клубы и сборная будут играть на нейтральных полях матчи под эгидой УЕФА – Россия также
12:19 - Читати українською
УЕФА решил обойтись без проведения игр на территории Украины и России.
Клубы и сборные этих стран в ближайшее время обязаны проводить свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, сообщает официальный сайт Союза.
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Решение было принято на фоне российской агрессии в отношении Украины. Вчера произошло вероломное наступление на наши территории, однако герои достойно отражают атаки оккупанта.
Украинские клубы уже завершили свои выступления в текущем сезоне еврокубков, а у россиян остался Спартак М. Ближайшие матчи сборных под эгидой УЕФА – Лига наций в июне.
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