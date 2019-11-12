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Сборная Украины провела первую тренировку на сборах – два лидера "сине-желтых" занимались индивидуально

23:00 44 Читати українською
Сборная Украины провела первую тренировку на сборах – два лидера "сине-желтых" занимались индивидуально
Тренировка сборной Украины / УАФ

Игроки сборной Украины провели первую тренировку накануне товарищеского матча против сборной Эстонии.

 

В общей группе тренировались все игроки сборной Украины, кроме Евгения Коноплянки и Виталия Миколенко, которые занимались по индивидуальной программе, информирует официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что уже завтра врачи позволят игрокам присоединиться к общей группе. Добавим, что Жуниор Мораес и Марлос не смогут помочь "сине-желтым" в ближайших матчах.

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Напомним, команда Андрея Шевченко готовится к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября) и заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Марлос Марлос Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Украина - Эстония
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