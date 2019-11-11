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Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии

20:23 488 Читати українською
Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины не сможет рассчитывать на всех вызванных игроков в спарринге против Эстонии и матче отбора Евро-2020 против Сербии.

 

Национальной сборной не помогут игроки Шахтера Жуниор Мораес и Марлос, которые продолжат свое восстановление после травм, информирует официальный сайт УАФ.

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Нападающий получил травму связок голеностопа, а у хавбека обнаружили воспаление паховой связки. Обе травмы требуют около двух недель реабилитации, поэтому Мораес и Марлос не имеют шансов выйти на поле. Форвард провел пять матчей в текущем отборе, в активе плеймейкера – четыре матча и один гол.

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Напомним, команда Андрея Шевченко готовится к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября) и заключительному туру отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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