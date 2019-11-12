Малиновский получил дополнительные выходные из-за родов жены

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выбыл из расположения команды по семейным обстоятельствам.

Руслан и его жена Роксана ближайшее время ждут рождения первого ребенка и уже знают, что должна родиться девочка, информирует официальный сайт УАФ.

Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии

Учитывая то, что данное событие может произойти просто изо дня в день, Андрей Шевченко предоставил полузащитнику три выходных для того, чтобы побыть с любимой.

Напомним, команда Андрея Шевченко готовится к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября) и заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний