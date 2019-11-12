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Малиновский получил дополнительные выходные из-за родов жены

21:32 95 Читати українською
Малиновский получил дополнительные выходные из-за родов жены
Руслан Малиновский / фото: 24 канал

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выбыл из расположения команды по семейным обстоятельствам.

 

Руслан и его жена Роксана ближайшее время ждут рождения первого ребенка и уже знают, что должна родиться девочка, информирует официальный сайт УАФ.

Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии

Учитывая то, что данное событие может произойти просто изо дня в день, Андрей Шевченко предоставил полузащитнику три выходных для того, чтобы побыть с любимой.

Напомним, команда Андрея Шевченко готовится к товарищескому матчу против Эстонии (14 ноября) и заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября).

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Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Руслан Малиновский Руслан Малиновский Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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