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Збірна України провела перше тренування на зборах – двоє лідерів "синьо-жовтих" займались індивідуально

12 листопада 23:00 274 Читать на русском
Збірна України провела перше тренування на зборах – двоє лідерів "синьо-жовтих" займались індивідуально
Тренування збірної України / УАФ

Гравці збірної України провели перше тренування напередодні товариського матчу проти збірної Естонії.

 

У загальній групі тренувались усі гравці збірної України, окрім Євгена Коноплянки та Віталія Миколенка, які займались за індивідуальною програмою, інформує офіційний сайт УАФ.

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Зазначається, що вже завтра лікарі дозволять гравцям приєднатись до загальної групи. Додамо, що Жуніор Мораєс та Марлос не зможуть допомогти "синьо-жовтим" у найближчих матчах.

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Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

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Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна Збірна України Віталій Миколенко Віталій Миколенко Україна - Естонія
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