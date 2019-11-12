Збірна України провела перше тренування на зборах – двоє лідерів "синьо-жовтих" займались індивідуально

Гравці збірної України провели перше тренування напередодні товариського матчу проти збірної Естонії.

У загальній групі тренувались усі гравці збірної України, окрім Євгена Коноплянки та Віталія Миколенка, які займались за індивідуальною програмою, інформує офіційний сайт УАФ.

Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживо

Зазначається, що вже завтра лікарі дозволять гравцям приєднатись до загальної групи. Додамо, що Жуніор Мораєс та Марлос не зможуть допомогти "синьо-жовтим" у найближчих матчах.

Маліновський отримав додаткові вихідні через пологи дружини

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).