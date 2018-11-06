Словакия – Украина: тренер хозяев Гапал огласил список игроков на матч против "сине-желтых"

Сборная Словакии готовится к матчу с Украиной / фото из соцсетей

Наставник сборной Словакии Павел Гапал на специальной пресс-конференции объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций против Украины и Чехии.

Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал назвал футболистов, вызванных на сбор для подготовки к матчам Лиги наций против Украины и Чехии, информирует официальный сайт ФФУ.

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Напомним, матч против Украины станет дебютным официальным поединком для Гапала на посту главного тренера сборной Словакии. На этом посту он сменил Яна Козака.

Список сборной Словакии на матч против Украины и Чехии:

Вратари: Мартин Дубравка, Матуш Kозачик, Марек Родак

Защитники: Эрик Сабо, Петер Пекарик, Мартин Шкртел, Денис Вавро, Милан Шкриняр, Давид Ганцко, Томаш Губочан

Полузащитники: Мирослав Стох, Станислав Лоботка, Патрик Грошовски, Юрай Куцка, Ян Грегуш, Марек Гамшик, Ондрей Дуда, Роберт Мак, Альберт Руснак, Владимир Вайсс, Матуш Беро

Нападающие: Адам Немец, Михал Дюриш, Адам Зреляк.

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Стоит отметить присутствие Мирослава Стоха, который вызван в сборную впервые за 2 года.

Матч Словакия – Украина состоится 16 ноября в Трнаве. Начало в 21:45. После этого 19 ноября словаки сыграют заключительный поединок Лиги наций против Чехии, а Украина проведет товарищеский матч против Турции, который запланирован на 20 ноября.

Напомним, Украина уже обеспечила себе первое место в группе Лиги наций. У "сине-желтых" 9 очков, у Чехии 3 пункта, Словакия не набрала ни одного очка.