Украинские болельщики уже в следующей версии смогут выбрать национальную команду на игровой консоли.

FIFPlay запустила голосования за национальные сборные, которые могут быть добавлены в FIFA22.

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В список претендентов попала и сборная Украины. Проголосовать за "сине-желтых" можно по ссылке.

Сейчас команда Андрея Шевченко набрала 14% голосов и занимает в опросе второе место. Лидирует сборная Ирана с 24% голосов.

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