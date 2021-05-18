"Сине-желтые" пока не могут похвастаться успешными выступлениями на континентальном форуме. Победа над Швецией с дублем Андрея Шевченко в 2012-м пока остается единственной в истории сборной Украины.

Как известно, чемпионат Европы-2020 станет для "сине-желтых" третьим в истории независимой Украины. В дебютном для себя Евро-2012, который был сыгран в Украине и Польше, команда Олега Блохина финишировала третьей в группе. В первом матче Украина победила Швецию со счетом 2:1 благодаря дублю Андрея Шевченко, а затем уступила Франции (0:2) и Англии (0:1).

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А вот Евро-2016 вспоминать крайне неприятно. Три поражения (от Германии, Северной Ирландии и Польши), ни одного забитого мяча и последнее место в группе. Соответственно, победа над Швецией в дебютном поединке на чемпионатах Европы остается единственной для Украины, в составе которой за период Независимости в матчах турнира забивал только Андрей Шевченко.

В сводной турнирной таблице за всю историю финальных частей чемпионата Европы Украина разместилась на 32-й позиции из 36-ти команд. Ниже нашей сборной находятся только сборные СНГ (играла на Евро-1992), Словении, Австрии и Латвии. Правда, стоит отметить, что украинские футболисты регулярно составляли костяк сборной СССР, которая, например, в 1988 году дошла до финала, уступив Нидерландам.

А вот лидирует в общем зачете сборная Германии. Бундестим провела на чемпионатах Европы 49 поединков – наибольшее количество среди всех команд. В активе немцев 90 очков – 26 побед, 12 ничьих и 11 поражений. Второе место занимает Франция, третье – Испания. Именно испанцы и немцы чаще всего выигрывали Евро – по 3 раза.

Напомним, до первого матча Украины на чемпионате Европы осталось меньше месяца. 13 июня "сине-желтые" сыграют с Нидерландами в Амстердаме, после чего в Бухаресте померяются силами с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 числа).

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