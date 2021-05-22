Макаренко: Самыми приятными моментами моей карьеры были вызовы в сборную Украины
Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с Бахрейном.
"Вся команда поздравила меня с юбилеем (30 лет, – Футбол 24) во время завтрака. Очень хорошее настроение, ведь подготовка к такому турниру, как чемпионат Европы, в составе сборной вдохновляет вдвойне.
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Самыми приятными моментами моей карьеры были именно вызовы в национальную команду. Дебют в ней, хорошие выступления и победы. Цифры в паспорте – не главное, главное – мышление и настроение.
Сейчас идут последние дни подготовки к товарищескому матчу, и на тренировках мы отрабатываем некоторые точечные направления. Много внимания уделяем стандартным положениям, делаем акцент на нашей игре и стараемся по максимуму выполнить то, что требует тренерский штаб. Я думаю, что все будет хорошо", – цитирует Макаренко официальный сайт УАФ.
Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.
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