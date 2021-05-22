"Вся команда поздравила меня с юбилеем (30 лет, – Футбол 24) во время завтрака. Очень хорошее настроение, ведь подготовка к такому турниру, как чемпионат Европы, в составе сборной вдохновляет вдвойне.

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Самыми приятными моментами моей карьеры были именно вызовы в национальную команду. Дебют в ней, хорошие выступления и победы. Цифры в паспорте – не главное, главное – мышление и настроение.

Сейчас идут последние дни подготовки к товарищескому матчу, и на тренировках мы отрабатываем некоторые точечные направления. Много внимания уделяем стандартным положениям, делаем акцент на нашей игре и стараемся по максимуму выполнить то, что требует тренерский штаб. Я думаю, что все будет хорошо", – цитирует Макаренко официальный сайт УАФ.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Бахрейна состоится 23 мая в Харькове. Начало встречи в 21:00.

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