Сборная Украины провела первую тренировку на родине после ничьей с французами в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2022.

Подопечные Шевченко в составе 29 игроков провели тренировку на НТК им. Банникова, среди которых состоялось возвращение – Артем Довбик, который не смог с командой во Франции, сообщает официальный сайт УАФ.

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Уже завтра команда начнет непосредственную подготовку к матчу против Финляндии. В течение дня игроки будут иметь теоретическое занятие, а вечером будут отрабатывать материал.

Добавим, что матч против Финляндии состоится уже 28-го марта на НСК Олимпийский. Команды подходят к игре с равным количеством очков – Украина сыграла вничью с Францией, а финны разошлись миром с Боснией и Герцеговиной.

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