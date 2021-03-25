Збірна України провела перше тренування на батьківщині після нічиєї з французами у матчі 1-го туру відбору до ЧС-2022.

Підопічні Шевченка у складі 29 гравців провели тренування на НТК ім. Баннікова, серед яких відбулось повернення – Артем Довбик, який не зміг бути з командою у Франції, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вже завтра команда розпочне безпосередню підготовку до матчу проти Фінляндії. Упродовж дня гравці матимуть теоретичне заняття, а ввечері будуть відпрацьовувати матеріал.

Додамо, що матч проти Фінляндії відбудеться вже 28-го березня на НСК Олімпійський. Команди підходять до гри з рівною кількістю очок – Україна зіграла внічию з Францією, а фіни розійшлись миром з Боснією та Герцеговиною.

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