Україна відвоювала нічию у Франції, яка смакує не інакше, як перемога. Особливо, згадуючи ті 1:7 у попередній дуелі. Навіть Андрій Шевченко дещо обмовився після гри, що це переможний результат, швидко виправившись і згадавши, що лише мирова. Французькі вболівальники підтримкою своєї збірної "у важкий час" не страждають і викладають все, як є. На батьківщині для представників суперзбірних Європи не залишається жодної краплини співчуття, коли відсутній результат, а до того ж і гра. Якщо команда Шевченка показала себе дуже скромною в атаці, але майже ідеальною в захисті, то чемпіони світу 2018 не вразили в жодній з ліній.

Франція – Україна: прекрасний старт відбору, (не)дивна схема, тотальний прагматизм Шеви та бліді копії чемпіонів світу

Провідне французьке видання L'Equipe не шукає відмазок у сенсаційному автобусі Шевченка, як це намагався робити Дідьє Дешам. Журналісти відверто пишуть: Франція створила 1,5 моменту за всю гру. Фанати звинувачують тамтешні ЗМІ у шовінізмі: чи то мова про клуб, чи про збірну – завжди йде зверхнє ставлення до суперника. Мовляв, ви ж всі як один пророкували легку перемогу над українцями без жодного пропущеного гола, а що отримали на виході?

auguste.d5: "Відсутні лідери, без бажання, у 50 років я міг би грати в цій команді. Це не була гра кваліфікації. Це прогулянка. Перед ними була стіна, так. Але скільки ми побачили пострілів з 20-25 метрів? Лише один, і той залетів. Коли ви не можете пролізти до воріт, вам доводиться стріляти здалеку, проте для цього ви повинні ретельно тренувати і підбирати тих, хто може пробити". franman2: "Симуляції Мбаппе просто гротескні, на рівні його друга Неймара".

jnb007: "На тактичному рівні, зіткнувшись з командою, яка зібралася захищатися перед своїми воротами у стилі автобуса, чому б не спробувати такого нападника, як Бен-Єддер, який є фахівцем гри на обмеженому просторів? А ще, чому б не виконати більше ударів здалеку, зважаючи на слабкість українського воротаря?" Бущан справді кілька разів відчув неабиякі труднощі з пострілами із середньої дистанції, дещо кострубато парируючи удари. Однак з плином часу голкіпер Динамо набував більшої впевненості, тому французи перебільшують з його слабкістю, або живуть минулим, в якому Георгій пропустив від "ле бльо" 7 м'ячів.

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

DJLLOSC: "Передусім, вони повинні навчитися грати проти команд, які не хочуть програвати, навіть якщо це означає, що ті відмовляються від гри на перемогу. На бетонні стіни, як учора ввечері, має бути відповідь – конкретна стратегія з конкретними гравцями. Актуальна система гри не працювала, тому що стереотипна збірна Франції не звикла мати стільки володіння і, здається, не знає, що робити з м'ячем". Пропонують і рішення: замість Мбаппе та Дембеле, безсилих за відсутності простору, робіть ставку на Лемара, Бен-Єддера і Комана, які вміють діяти на невеликих клаптиках. А поки "ле бльо так і не зуміла здивувати Україну".

nons94: "Очевидно, що Мбаппе береже себе, щоб не отримати травму, наступні поєдинки з ПСЖ набагато важливіші за ці кваліфікаційні матчі". Кіліану загалом дісталося ледь не найбільше критики. clem257: "Можливо, одного разу ми побачимо, що Мбаппе вступає в єдиноборство, а не уникає його". Cédricos86: "Мбаппе проходив увесь матч".

google-219999: "З VAR це майже гарантована поразка для цієї бідної французької команди: чистий офсайд у Павара перед результативним ударом Грізманна та більш ніж помітна рука від Дембеле у його штрафному". mila31STFC: "Відсутність VAR краде в України заслужену перемогу. Дідьє Дешам відчуває, що це кінець".

До слова, чому VAR не буде в Європейській кваліфікації? За версією французьких журналістів, УЄФА не зміг би керувати арбітражем із залученням відеоасистентів, якщо за вечір відбувається аж стільки, 13 матчів. Питання здебільшого логістичне. Утім, цікавішим є інсайд іспанської газети Sport, буцімто, Європейський футбольний союз планував використовувати VAR у відборі ЧС-2022, лише згодом відмовившись від початкової ідеї. Не виключено, що це так вплинула пандемія коронавірусу, а з неї і суттєві збитки УЄФА.

Трохи насипали хвалебних слів на адресу дуже скромної в атаці команди Шевченка. calebass: "Браво, Україно. Сильніші за решту світу. Маленького світу". flofcgb: "Паскудний матч. Без темпу, нормальних ударів, усе надто повільно. Українці молодці – повернули собі нічию без жодного прицільного удару". lejjji: "Компліменти Україні, яка скористалася тим, що "сині" заснули у другому таймі". FC.GB.06: "Хороший матч програно... навіть якщо це нічия. Українці трансформувались після того, як зрівняли рахунок. Зовсім інша команда. Почувалися занадто добре, щоб програти гру. Молодці".

zog.b06: "25 українців у радіусі 16 метрів не сприяли результату. З іншого боку, ми ніколи в житті не повинні були отримати цей гол. Ми заснули. В оборонній фазі гри є кілька недоліків... Слабкий вплив на гру тих, хто вийшов на заміну, але так само футболістів основи. Україна прагнула нічиєї 0:0, похвала їм за те, що змогли оформити камбек 1:1". До замін Дешама є великі претензії, популярні серед фанатів. Мовляв, швидко замінив гостріших Комана з Жиру, а залишив провальних у грі на атаку півзахисників.

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aveline: "Якщо почитати L'Equipe, складається враження, що кваліфікацію вже успішно пройдено. Це мене дивує! Коли я думаю, що нам доведеться їхати грати в Боснію та Фінляндію, а ще в Україну... Це далеко не легкі прогулянки з дітьми. Маленьке нагадування: історія повторюється, а раніше збірна Франції, надто впевнена у собі, дорого заплатила за всіма рахунками". Справді, після попередніх великих успіхів на Мундіалі (бронза, золото, срібло) "ле бльо" то не проходили кваліфікацію на Чемпіона світу, то не могли вийти у плей-офф із не найскладніших груп.

BàãrçaClübV0y0u: "Тим, хто скаржиться на український автобус. Саме так Франція виграла ЧС-2018. Дешама підловили в його власну пастку. Мбаппе – хороший гравець, але без простору його гра даремна". Гнів щодо рішень наставника чемпіонів світу росте, а в такі моменти як не пригадати відсутність Бензема, нашого найбільшого ката у протистоянні з Францією (1 гол та 3 асисти за 5 матчів). mila31STFC: "Впертість тренера у виборі тих чи інших гравців має гіперзахист від його боса, президента федерації. Можливо, ми виграли кубок світу, але також програли чемпіонат Європи, який проходив у Франції".

Багато хто скаже, за що Шевченка критикувати... У них же і чемпіону світу буває дуже непереливки. jimmyparis: "Ліміти можливостей Дешама. Його візитна картка: гра невисокого рівня з надіями, що Мбаппе чи Грізманн допоможуть вберегти від краху".

amaury75001: "Франція перебуватиме в режимі командос до фіналу кваліфікаці. Та разом із гравцями, які є у нас, ми точно пройдемо далі..." Lapovac: "Саме після таких надмірно схвальних коментарів люди в кінцевому підсумку критикують збірну Франції. Трохи скромності та поваги до інших команд не завадило б. Ми дуже часто бачимо себе занадто хорошими".

rinofoot: "Яка самовдоволеність, яка неповага до суперника. Що з Дешамом, який дивувався у перерві, що Україна грає з 5 захисниками. Після того, як вони отримали 7:1 від нас і виграли лише одну з останніх 6 ігор, можливо, він думав, що українці збираються атакувати проти збірної Франції? Неймовірно". loloblack: "Соромно, коли ти бачиш потенціал цієї команди. Він усе одно неймовірний. Мбаппе, Грізманн, Дембеле, Коман, Марсьяль, Рабйо, Погба, Канте, Варан, Ернандес. Потенціал надзвичайний. Але зараз магія не працює. Приємно знову бачити Шевченка, який був феноменом, винятковим гравцем. Які гарні спогади, коли я його знову бачу... Приклад для французьких нападників".

Jean Aimar: "У нас немає рішення проти команд, які садять низький автобус. Мені українці здалися мотивованими". Не те слово. Після 1:7 ой як хотілося реваншу. Коли гості з України зрівняли, один з наших збірників навіть прокричав: "Ми виграємо цей матч!". А тим часом французькі транслятори дратували своїх же земляків зверхністю щодо "синьо-жовтих". breisacher: "Мізки закипали від того, як коментатори TF1 сприймали Україну за Гілбралтар, хоча вона майже вибила нас на шляху до ЧС-2014".

frankpsg: "Жалюгідно... Відсутність VAR приносить нам користь. Інакше до перерви Україна вела б 1:0 (Павар в офсайді, коли Грізманн забивав, кричущий пенальті з фолом Кімпембе). Жалюгідне повернення Погба. Словом, нам доведеться краще виконати свою роботу, щоб вийти з цієї групи рівня 2-го дивізіону". Asics56: "Ніхто не говорить про арбітраж??? Потворний, плачевний і жалюгідний. Чи то проти України, чи то проти Франції. Як ми все ще можемо дозволяти таким типам судити міжнародні матчі!!!".

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Особливі питання викликало суддівство проти України. Чимала група фанатів зійшлися на думці, що один з польових гравців Франції зіграв у своєму штрафному рукою, мов голкіпер, а Кімпбембе збивав Яремчука. Уже не кажучи, що гол-красень Грізманна не міг бути зарахований у новій VAR-реальності, адже все почалося з величезного офсайду. Ігрові проблеми французів, яким неймовірно важко проти якісно комплектованих автобусів, дивовижна відсутність повторів у суперечливих епізодах з можливими пенальті на користь України, тотальна зверхність французів і відверто незрозуміле суддівство Штібера не мають замилювати нам очі.

Результату досягнуто, ця нічия для нас – дуже круто, але над креативною грою і виходом у позиційні атаки проти грандів ще працювати і працювати. Наразі найчастіше працює лише 50% механізму – атакуємо, намагаємося грати красиво, але діємо недостатньо щільно позаду, розкриваємось і пропускаємо від класних команд. Або ж граємо дуже строго, по-італійськи якісно в захисті, однак непристойно рідко організовуємо удари по воротах суперника (вчорашні 0,12 очікуваного гола проти 1,62 xG французів). Якщо Шевченко з його штабом встигне вивести кращу і повнішу формулу балансу, наша збірна може навіть саму себе ще добряче здивувати.

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