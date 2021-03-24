Финляндия была фаворитом из-за кризиса Боснии и Герцеговины

Да, отчетный матч вовсе не претендует на статус "топ". Однако в ближайшее время украинские болельщики имеют серьезный мотив следить за этими командами внимательнее, чем за некоторыми ведущими сборными на континенте. Босния и Герцеговина и Финляндия – прямые конкуренты Украины за путевку на чемпионат мира. Нужно признать, до сих пор только преданные фанаты внимательно следили за успехами балканцев и Суоми. Самое время наверстывать упущенное.

Выстояли! Украина выездной ничьей с Францией начала отбор к ЧМ-2022

Еще до игры фаворитом заслуженно считалась Финляндия. Команда с Севера переживает период своего расцвета, впервые за всю историю пробившись в финальную часть чемпионата Европы. Выступления в Лиге наций тоже были удачными – второе место в своей группе дивизиона Б вслед за Уэльсом. Теперь коллектив жаждет побороться за попадание на мировое первенство. В отборе на ЧМ-2018 подопечные Маркку Канервы тоже играли с нашей сборной. Украина тогда финишировала третьей, а финны – предпоследними с только двумя победами в активе. Сейчас Суоми нацелены на большее. Лидеры – Пукки, Градецкий (пропускает мартовский сбор), Камара – находятся в хорошей форме, так почему бы не замахнуться на еще одно достижение.

По именам Босния и Герцеговина выглядит даже солиднее, но подтверждений этому на футбольном поле не было давно. Только одна победа в последних 11-ти матчах при семи поражениях! "Золотые лилии" провалили Лигу наций, вылетев из дивизиона А. Однако, более болезненное фиаско произошло в отборе на Евро. Северная Ирландия не выглядит непроходимым соперником, но именно британцы оказались в финальном турнире. Неудивительно, что на тренерском мостике Душан Баевич уступил место младшему почти на 30 лет Ивайло Петеву. Пока лидерами остаются звездные ветераны, а в перспективе болгарскому специалисту придется строить новую команду без Джеко, Пьянича и Вишчи. Но пока былые лидеры остаются на авансцене.

Разные философии будущих соперников Украины

Финнов не спугнуть подобными именами. Они выиграли 9 из 11 последних официальных матчей, не пропустив ни одного мяча. Уже на 3-й минуте едва не удалось сделать громкую заявку на продолжение этой серии. Совсем не удивительно, что в эпицентре оказался Пукки. Форвард, который уже забил 22 гола в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, подхватил мяч вблизи левого фланга, дошел до угла вратарской и целил под дальнюю штангу -– голкипер уже был отыгран, но Саничанин подстраховал и выбил подальше. Боснийцы ответили неопределенным моментом у Гояка.

Первая треть тайма вышла бодрой. Гости пытались наладить контроль, но Камара и компания оказали достойное сопротивление. Казалось, у ни одного коллектива нет того уровня мастерства, чтобы доминировать в таких матчах. Поэтому было много борьбы, мелких нарушений и индивидуальных ошибок. Последнее добавляло зрелищности. Семь ударов на две команды, из них шестой – в створ. Очень неплохо для 15-ти минут.

Постепенно Босния и Герцеговина переместила зону активных действий все ближе к воротам Йоронена. Качество игры оставляло желать лучшего, а мастеров уровня Пьянича (пусть даже без практики в клубе) у финнов нет. Фактически Камара бился в одиночку. Для хавбека Рейнджерс, которого якобы в свое время даже хотело Динамо, в этом нет ничего нового. Недавно после матча Лиги Европы он даже стал фигурантом скандала. Сегодня Глен пытался играть за себя и за того парня. Такая нацеленность на борьбу имела вполне логичный итог – именно наш герой получил единственную желтую карту в первом тайме.

Трудно спрогнозировать, с кем из этих соперников будет удобнее играть Украине. Заметно, что Босния пока находится не в оптимальном состоянии, но упорно делает ставку на контроль мяча. Этого же требует от своей команды Андрей Шевченко. По крайней мере с равными соперниками, а мы говорим именно о таких. В свою очередь, финны не держатся за мяч, но очень быстро выбегают в контратаки. Вот как в конце тайма, когда Шехич буквально спас после двух выстрелов подряд. Голкипер в сложной ситуации парировал и выстрел Пукки, и добивание Гояка. Словом, с одними будет неудобно, а с другими – более опасно.

Зрелищный мир

Со стартом второго тайма картина изменилась. Гости вышли с большим желанием забить. Финны буквально не могли перейти середину поля, а в защите постоянно оставляли кого-то без присмотра. Только какой-то тотальный нефарт мешал забить едва ли не половине команды боснийцев – Пьяничу, Гояку (дважды), Круничу, Джеко... В конце концов, награда нашла своего хозяина. С пенальти. Правда, и здесь голкипер парировал удар Пьянича, но тот первым успел на добивании – 0:1.

Радость была недолгой. Финны моментально вспомнили об атаке и заметно подняли темп. Оппоненты начали не успевать за такими скоростями и терять бдительность при обороне. Несколько резких выпадов, несколько навесов и мяч оказался за спиной Шехича. Кто же еще мог забить за хозяев, если не Пукки!? Оба гола поместились в промежуток трех минут. Команды, конечно, пытались продолжить, но голкиперы успели вернуть себе уверенность. Игра была динамичной, с контрастным темпом, но одновременно несодержательной и с большим процентом брака.

Возможно, Босния и Герцеговина решила, что держать мяч у чужой штрафной – хорошая идея. Но в таком случае вам нужно или уверенно контролировать ситуацию, или забить. Ни один сценарий не сработал, а у финнов есть Пукки. Теему получил мяч в центральном круге и рванул на свидание с голкипером. Уже от собственной половины форвард имел два метра форы от ближайшего преследователя. Таких подарков упускать нельзя, поэтому Пукки во второй раз заставил Шехича капитулировать. Однако гости не стушевались и продолжили гнуть свою линию. Это дало результат на 85-й минуте. Джеко поборолся за верховой мяч, а Стеванович не без помощи рикошета поразил ворота.

Гости провели последние минуты вблизи чужих ворот, но моментов, чтобы вырвать победу, так и не создали. Ничья – вполне справедливый результат. Финляндия готовится к поездке в Украину, а у Боснии будет немного больше времени на отдых перед встречей с Францией.

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