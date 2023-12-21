– Первый тайм – 4:0, во втором счет стал 5:3. Можно сказать, что это был один из самых напряженных матчей за вашу тренерскую карьеру?

– Вообще было очень много наверняка таких матчей. Но действительно таких матчей, которые решают судьбу путевки на чемпионат мира, – немного, так скажем.

Украина вышла на футзальный ЧМ-2024 – победа над Польшей в перестрелке на восемь голов принесла прямую путевку

Поэтому я еще раз хочу поблагодарить ребят за то, что они проявили самоотдачу, характер, мастерство. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины, из Польши и болели за нас. Мы ощущали их поддержку.

Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этой победе. Мы едем на чемпионат мира, и это очень важно – и для футзала, и для страны. Мы ощущаем поддержку всей страны.

А то, что было 4:0 и потом 5:3 – это игра. Мы понимали, что поляки до последнего будут сражаться за эту путевку. Мы понимали, что это не конец.

Я так скажу, что это не мы должны в том, что было 4:0 и стало 5:3. Поляки действительно приложили максимум усилий для того, чтобы хоть как-то пытаться выровнять игру. Поэтому я благодарю еще раз ребят за то, что они выстояли, забили 5-й гол. Они действительно заслужили этот выход на чемпионат мира.

– За это время, пока была квалификация, было много поддержки для сборной и много критики. Может быть, что-то хотите сказать этим людям, которые вас поддерживали и критиковали в это время?

– Я всегда хорошо отношусь к людям, которые нас поддерживают. Это действительно люди, которые и в радости, как говорится, и в горе всегда с нами. Но я понимаю, что критика должна быть. Без критики будет застой, не будет прогресса.

Я понимаю, что критика нас двигает вперед, что она нас подталкивает что-то делать, что-то менять. Потому это хорошо. Пусть критикуют и пусть ободряют. Это всегда так будет, это жизнь. Это не только в футзале – это вообще в жизни.

Потому я ничего не хочу никому говорить. Продолжаем работать. Хочу сказать "Спасибо" и тем, кто нас поддерживает, и тем, кто нас критикует", – цитирует Косенко АФУ.