Купить пропуска на матч можно только в режиме онлайн на сайте ticketsbox.com, сообщает официальный сайт УАФ. Стоимость билетов колеблется от 50 до 350 грн, а один человек может приобрести не более четырех билетов.

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Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты. Кроме этого, болельщики должны придерживаться протоколов и санитарных норм, связанных с COVID-19.

Добавим, что поединок Украина – Кипр состоится 7 июня на ОСК Металлист, начало в 19:00.

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