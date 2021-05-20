Сборная Украины проведет спарринг с Северной Ирландией 3 июня в Днепре на Днепр-Арене, начало встречи в 21:00, а товарищеская встреча с Кипром состоится 7 июня в Харькове на ОСК Металлист в 19:00, сообщает официальный сайт УАФ.

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Добавим, что в рамках подготовки к Евро-2020 подопечные Шевченко запланировали три товарищеских встречи. Кроме этих двух матчей, Украина сыграет с Бахрейном уже 23 мая.

Напомним, сборная Украины начнет участие на Евро-2020 13 июня матчем с Нидерландами. Другими соперниками "сине-желтых" станут Австрия и Северная Македония.

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