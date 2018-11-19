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Сборная Украины использовала дрон во время тренировки

18 ноября 23:09 33 Читати українською
Сборная Украины использовала дрон во время тренировки
Тренировка сборной Украины / ФФУ

Во время тренировки национальной команды Украины перед спаррингом с Турцией был использован дрон.

Сборная Украины провела тренировку в городе Белек накануне товарищеского матча против Турции, который состоится в Анталии.

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Как сообщает канал Футбол 1, во время тренировочного процесса был использован дрон. Возможно, таким образом хотели проверить интенсивность занятий игроков.

Матч Турция – Украина состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
1
дн
:
18
час
:
37
мин
Турция
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