Сборная Украины использовала дрон во время тренировки

Во время тренировки национальной команды Украины перед спаррингом с Турцией был использован дрон.

Сборная Украины провела тренировку в городе Белек накануне товарищеского матча против Турции, который состоится в Анталии.

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Как сообщает канал Футбол 1, во время тренировочного процесса был использован дрон. Возможно, таким образом хотели проверить интенсивность занятий игроков.

Матч Турция – Украина состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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