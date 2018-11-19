Збірна України використовувала дрон під час тренування

Під час тренування національної команди України перед спарингом з Туреччиною був використаний дрон.

Збірна України провела тренування в місті Белек напередодні товариського матчу проти Туреччини, який відбудеться в Анталії.

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Як повідомляє канал Футбол 1, під час тренувального процесу був використаний дрон. Можливо, таким чином хотіли перевірити інтенсивність занять гравців.

Матч Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом.

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