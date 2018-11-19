Збірна України використовувала дрон під час тренування

Світ — 00:07 62
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Іспанія обіграла Боснію та Герцеговину завдяки голу дебютанта і зробила класний жест поваги до Давіда Сілви
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Ліга націй: Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-офф турніруЛіга націй — 18 лист 814
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Зозуля з Альбасете вирвали перемогу над Луго Кравця – Роман взяв участь у ключовій атаціІспанія — 18 лист 1315
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Туреччина – Україна: Петряк пропустить матчЗбірна України — 18 лист 295
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Ліга націй: Білорусь піднялась в дивізіон С, Австрія вирвала перемогу в матчі з Північною ІрландієюЛіга націй — 18 лист 1238
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