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Збірна України використовувала дрон під час тренування

18 листопада 23:09 181 Читать на русском
Збірна України використовувала дрон під час тренування
Тренування збірної України / ФФУ

Під час тренування національної команди України перед спарингом з Туреччиною був використаний дрон.

Збірна України провела тренування в місті Белек напередодні товариського матчу проти Туреччини, який відбудеться в Анталії.

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Як повідомляє канал Футбол 1, під час тренувального процесу був використаний дрон. Можливо, таким чином хотіли перевірити інтенсивність занять гравців.

Матч Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом.

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