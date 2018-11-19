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Леоненко: В ворота Бойко влетело все

18 ноября 22:43 71 Читати українською
Леоненко: В ворота Бойко влетело все
Виктор Леоненко / соцсети

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение сборной Украины от Словакии (1:4).

"Я бы отметил словаков. Было важно волнение Бойко. Первый и второй гол - его. Все влетело. Когда такие матчи, есть серьезная расслабленность. Кто-то себя бережет для клубов.

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Шевченко должен экспериментировать, потому что весной будут непростые игры. Лучше проиграть сейчас. Не собираюсь никого сильно критиковать. Игра по-сути была товарищеской. Шапаренко и Коваленко освежили игру, но им нужно себя показывать. Главное, что я не увидел у них волнения", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1.

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Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
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Теги
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