"Мы начали с пожара, и поджигателем был Зинченко. Первая минута, красная карточка, но судья не дал, потому что товарищеская игра.

Чехия – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

К 5-й минуте уже два раза ошибся Бойко. Кривцов весь первый тайм не мог выбить из штрафной. Также и Соболь не смог выбить, в результате нам забили. Поэтому пропущенный гол – не случайность. Мы в принципе должны были пропускать еще раньше.

Петраков не объясняет, почему мы устали. Устали от чего? От того, что мы отбирали 93 минуты. Не хочу критиковать Петракова, потому что у него, во-первых, нет времени. Все матчи надо выиграть. Хотя можно критиковать за то, что состав тот же.

Все хотели сыграть красиво. Попросту пижонили. А пижонство – значит тренера не уважают.

Боюсь того, что люди могут не пойти на стадион после таких матчей. Мне неинтересно смотреть, как моя команда, или наша сборная, отбирает 95 минут", – сказал Леоненко в программе Великий Футбол.

Напомним, кроме спарринга с Чехией, подопечные Петракова расписали ничьи с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

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