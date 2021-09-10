"Ми почали з пожежі, і палієм був Зінченко. Перша хвилина, червона картка, але суддя не дав, тому що товариська гра.

Чехія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

До 5-ї хвилини вже два рази помилився Бойко. Кривцов весь перший тайм не міг вибити зі штрафної. Також і Соболь не зміг вибити, в результаті нам забили. Тому пропущений гол – не випадковість. Ми в принципі повинні були пропускати ще раніше.

Петраков не пояснює, чому ми втомилися. Втомилися від чого? Від того, що ми відбирали 93 хвилини. Не хочу критикувати Петракова, тому що у нього, по-перше, немає часу. Всі матчі треба виграти. Хоча можна критикувати за те, що склад той же.

Всі хотіли зіграти красиво. Попросту піжонили. А піжонство – значить тренера не поважають.

Боюся того, що люди можуть не піти на стадіон після таких матчів. Мені нецікаво дивитися, як моя команда, або наша збірна, відбирає 95 хвилин", – сказав Леоненко у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, окрім спарингу з Чехією, підопічні Петракова розписали нічиї з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1) в рамках відбору до ЧС-2022.

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