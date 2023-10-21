Капитан "волков" получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но ФИФА запретила ему играть за "сине-желтых" – в свое время центрбек провел 25 матчей за футзальную сборную Англии. Килман продолжал прогрессировать, поэтому теперь в 26 лет рассчитывает представлять "Трех львов" уже в футболе.

Карпаты официально продлили контракт с лидером – его хотели "своровать" другие клубы и натурализовать для другой страны

"Я вырос в Англии, я англичанин, но мои родители украинцы, поэтому я мог бы играть за обе страны. Впрочем, поскольку я представлял футзальную Англию в некоторых отборочных матчах чемпионата мира, я не могу играть за Украину.

Футбольная сборная Англии – моя мечта. Это вершина – играть за свою страну, особенно за Англию. Теперь у них все так хорошо. Когда снаружи звучали голоса, которые говорили: "Ты должен играть за Англию", а этого не произошло, я почувствовал: "Над чем я работаю?" Теперь моя цель – сделать все возможное для Вулвз, а если еще удастся сыграть за сборную Англии, то будет невероятно", – резюмировал Килман в интервью The Times.

Иностранный легион сборной Украины: Милевский, первый после Бога и еще 3 натурализованных игрока в истории "сине-желтых"