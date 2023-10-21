Капітан "вовків" отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але ФІФА заборонила йому грати за "синьо-жовтих" – свого часу центрбек провів 25 матчів за футзальну збірну Англії. Кілман продовжував прогресувати, тому тепер у 26 років розраховує представляти "Трьох левів" вже у футболі.

Карпати офіційно продовжили контракт з лідером – його хотіли "поцупити" інші клуби і натуралізувати для іншої країни

"Я виріс в Англії, я англієць, але мої батьки українці, тому я міг би грати за обидві країни. Втім, оскільки я представляв футзальну Англію в деяких відбіркових матчах чемпіонату світу, я не можу грати за Україну.

Футбольна збірна Англії – моя мрія. Це вершина – грати за свою країну, особливо за Англію. Зараз у них все так добре. Коли зовні лунали голоси, які казали: "Ти повинен грати за Англію", а цього не сталося, я відчув: "Над чим я працюю?". Тепер моя мета – зробити все можливе для Вулвз, а якщо ще й вдасться зіграти за збірну Англії, то буде неймовірно", – резюмував Кілман в інтерв'ю The Times.

Іноземний легіон збірної України: Мілевський, перший після Бога і ще 3 натуралізовані гравці в історії "синьо-жовтих"