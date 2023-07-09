"Футбол 24" напоминает самые известные случаи натурализации игроков, которые защищали на футбольных полях честь сборной Украины.

Молодежная сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы-2023. Подопечные Руслана Ротаня остановились в шаге от финала и завоевали путевку на Олимпиаду-2024. Впервые в истории футбольная сборная Украины поучаствует в Олимпийских играх. За будущее национальной команды можно быть спокойным – подрастает достойная замена.

Наличие талантливой украинской молодежи – обычное явление. Несмотря на это, в истории сборной Украины бывали случаи усиления национальной команды так называемыми легионерами – футболистами, которые приехали из других стран, но со временем получили украинское гражданство и вызов в ряды "сине-желтых".

Артём Милевский

Страна: Беларусь.

За сборную Украины: 50 матчей, 8 голов, 4 ассиста (2006-2012).

Рекордсмен по количеству матчей в составе сборной Украины среди натурализованных игроков. Юный Милевский приехал в Киев из Беларуси, а со временем талантливого нападающего Динамо уговорили сменить футбольное гражданство. Этот шаг украинских функционеров оправдал себя – Артем стал лидером украинской молодежки, с которой добыл серебряные медали чемпионата Европы-2006. Сразу после того турнира динамовец еще и поехал с национальной сборной на ЧМ-2006 в Германии.

"Лобановский нарисовал мне всю перспективу": каким был первый капитан сборной Украины по прозвищу "Танк"

Знаменитый пенальти в послематчевой серии чемпионата мира против Швейцарии, заработанный 11-метровый в игре с Англией в Днепре, единственный дубль за национальную сборную в матче с Андоррой, гол в первом поединке на Арене Львов – Милевский, безусловно, оставил свой след в истории украинской сборной . Но он мог быть значительно больше, если бы... Впрочем, истинные причины знает только сам Артем.

Ездил одиозный форвард на еще один крупный турнир – Милевский попал в заявку Олега Блохина на домашний Евро-2012, но как раз тот год и стал для Артема последним в сборной. После игры с Молдовой в октябре 2012-го Миля в сине-желтой футболке больше не играл, а дальше постепенно угасла его карьера и на клубном уровне. Сейчас Милевский находится в Киеве, не занимаясь активной футбольной деятельностью.

Марко Девич Страна: Сербия. За сборную Украины: 35 матчей, 7 голов, 7 ассистов (2008-2014). Бомбардир Металлиста успешной игрой за харьковчан заставил говорить о себе как реальном усилении для сборной Украины. Кроме того, натурализация серба частично избавляла Мирона Маркевича от проблем с лимитом на легионеров. В итоге "первый после Бога", как его называли фанаты в Харькове, стал первым натурализованным футболистом из страны, которая не является нашим соседом. В 2008-м Марко Девич дебютировал за "сине-желтых", а всего за национальную сборную Украины сыграл 35 матчей, забил 7 голов. Марко сыграл на историческом для нас Евро-2012 – именно после его удара в матче с Англией Джон Терри выбил уже оказавшийся в воротах мяч. Это видели все, кроме венгерского арбитра Виктора Кашшаи. Но, пожалуй, самым памятным для форварда стал выездной поединок против Сан-Марино в отборе на ЧМ-2014. Тогда Девич оформил свой единственный хет-трик за "сине-желтых", а игра завершилась со счетом 8:0 – вторая рекордная победа в истории сборной Украины. Товарищеские матчи против США и Нигера в 2014-м стали для Марко Девича последними в футболке сборной Украины. Он завершил карьеру футболиста в 2020 году. Эдмар Страна: Бразилия. За сборную Украины: 15 матчей, 1 гол, 3 ассиста (2011-2014). Первый бразилец в истории сборной Украины. Эдмар стал по-настоящему своим в нашей стране. Именно здесь хавбек женился на украинке и взял ее фамилию. На момент натурализации Эдмар был игроком харьковского Металлиста, а дебютировал за национальную команду в августе 2011-го в спарринге против Швеции. Тот матч остался для хавбека единственным в составе сборной до 2013 года – в заявку на домашний чемпионат Европы Эдмар не попал. Всё изменилось после прихода нового тренера. Сборную возглавил Михаил Фоменко, хорошо знавший возможности Эдмара благодаря совместной работе в Таврии. Именно ему бразилец обязан статусу основного игрока "сине-желтых" в решающих матчах отбора на ЧМ-2014. На финише отбора Эдмар играл практически во всех матчах и стал автором голевой передачи в киевском поединке плей-офф против Франции. 2:0 на НСК Олимпийский – мечта о Мундиале-2014 была очень близка, но ее цинично растоптали через несколько дней на Стад де Франс... Последний матч за сборную Украины Эдмар сыграл во Львове. В октябре 2014 года хавбек вышел на замену в конце игры с Македонией, после чего уже не вызывался в национальную команду. Эдмар – единственный из этой подборки, кто продолжает заниматься футбольной деятельностью в Украине. Бывший игрок сборной работает тренером Металлиста 1925. Марлос Страна: Бразилия. За сборную Украины: 26 матчей, 1 гол, 6 ассистов (2017-2021). Ситуация Марлоса где-то напоминает случай с Марко Девичем. Также солидный уровень игры за клуб, также определенная проблема с соблюдением лимита на легионеров. Марлос, который на тот момент уже прожил в Украине более 5-ти лет, при активном содействии Мирона Маркевича получил наш паспорт и вызов от Андрея Шевченко в национальную команду. Правда, важным исполнителем для сборной Украины плеймейкер Шахтера так и не стал, хоть и наиграл четверть сотни матчей. Более-менее регулярно в составе сборной Марлос выходил только первое время после получения паспорта – в частности, 8 матчей в 2018 году. В отборе на Евро-2020 Марлос сыграл только 4 поединка (ни одного полного), но в заявку на финальную часть попал. Андрей Шевченко дважды выпустил уроженца Бразилии на поле в групповом турнире (обе игры завершились поражением Украины). В плей-офф Марлос уже не играл – матч 3 тура Евро против Австрии стал для него последним в составе сборной Украины. Больше ветерана не вызывали. Свой единственный гол за "сине-желтых" хавбек забил в ворота Литвы. Сейчас легенда Шахтера уже полгода без клуба. После отъезда из Украины было неудачное возвращение в Атлетико Паранаэнсе и досрочный разрыв контракта. Жуниор Мораес Страна: Бразилия. За сборную Украины: 11 матчей, 1 гол (2019-2021). Последний из натурализированных футболистов для сборной. На момент обретения гражданства Украины Мораес был игроком Шахтера, в который отважился перейти после завершения контракта с киевским Динамо. В сезоне 2018/19 уроженец Бразилии стал лучшим бомбардиром УПЛ. Ожидалось, что Жуниор сможет навязать конкуренцию другим нападающим "сине-желтых", но дела пошли так себе. Лишь 11 матчей и 1 гол в ворота Финляндии – такое наследие Мораеса в футболке сборной Украины. На Евро-2020 он не поехал из-за травмы колена, а после ухода Андрея Шевченко с должности главного тренера перестал получать вызовы в национальную команду.

Интересно, что приглашение Жуниора Мораеса чуть не вылезло Украине боком. Люксембург и Португалия подали жалобы в УЕФА, полагая, что нападающий был натурализован с нарушением требований Устава ФИФА. Поскольку этнический бразилец успел сыграть в обоих стартовых поединках отбора на Евро-2020, Украина рисковала потерять 6 очков – тогда о борьбе за первое место можно было бы забыть. Было потрачено немало нервов, но справедливость таки взяла верх. Жалобы и апелляции отклонили, а Украина завершила этот отбор, триумфально пробившись в финальную часть чемпионата Европы.

Как и у Марлоса, после отъезда из Украины дела у экс-форварда Динамо и Шахтера не пошли. Он со скандалом и обоюдными обвинениями покинул Коринтианс – не исключено, что предстоит еще длительная судебная волокита.